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Россияне привыкают к снижению уровня жизни – экспертное исследование http://www.segodnya.ua/img/article/7873/9_main.1484144548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/9_tn.1484144548.jpg Мир Реальные доходы россиян сокращаются более двух лет подряд, при этом они сами, согласно исследованию, часто не замечают ухудшения своего положения

Россияне привыкают к снижению уровня жизни – экспертное исследование

Сегодня, 16:22

Реальные доходы россиян сокращаются более двух лет подряд, при этом они сами, согласно исследованию, часто не замечают ухудшения своего положения

Россияне не чувствую снижения потребительских стандартов. Фото: архив
Россияне не чувствую снижения потребительских стандартов. Фото: архив

Около 40% жителей России испытывают трудности с покупкой продуктов и одежды, но примерно половина не видит в этом серьезной проблемы. Эксперты Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) связывают это с привыканием россиян к снижению стандартов потребления.

Согласно исследованию, реальные доходы россиян сокращаются более двух лет подряд, в последний раз их прирост был зафиксирован в октябре 2014 года и с тех пор они упали на 12,7%, что привело к резкому спаду потребления.

Эксперты ВШЭ подчеркивают, что темпы падения потребительской активности даже опережают спад реальных доходов — с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%.

При этом, значимого ухудшения оценок россиянами собственного материального положения в ходе опросов не выявлено, что, по мнению аналитиков, говорит о "привыкании граждан к снижению потребительских стандартов".

По подсчетам экспертов, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают. В мониторинге отмечается, что о невозможности купить нужные товары и одновременно о своем плохом материальном положении заявили только 17% респондентов.

"Различие показателей указывает на то, что далеко не каждый житель страны, не способный приобрести необходимые товары, рассматривает свое материальное положение как проблемное", — подчеркивается в отчете ВШЭ.

Чаще других на бедность жалуются пенсионеры и жители сельской местности, а также люди, не имеющие высшего образования, однако и для них проблемы уже стали нормой. Так, в 2016 году трудности с приобретением продуктов питания и одежды испытывали 54% пенсионеров и 45% сельчан, однако материальное положение при этом негативно оценивали в среднем по году только 26% пенсионеров и 22% сельчан. Впрочем, в третьем квартале доля недовольных среди жителей села выросла до 26-27%.

Наибольшие проблемы в 2016 году россияне испытывали с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, выросла до 27%. Для сравнения, на неспособность купить нужные лекарства пожаловались только 18% респондентов, а на невозможность платить по кредитам — 13%.

Эксперты ВШЭ особо отмечают, что среди работников с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе экономики, в течение 2016 года наблюдалось снижение уровня субъективной бедности, что может быть "маркером разворота экономики к росту". Однако среди пенсионеров, а также семей с двумя и более детьми, доля недовольных своим достатком продолжала расти. В ноябре 53% таких семей просрочили выполнение своих финансовые обязательства на три месяца, о трудностях при оплате услуг ЖКХ сообщили 60%.

Дальнейшего ухудшения материального положения своей семьи в течение ближайшего года в ноябре 2016 года ожидали 42% россиян. Около 40% семей, отмечающих ухудшение материального положения за последний год, полагают, что не справятся с трудностями без помощи государства.

Пытаясь приспособиться к изменившимся условиям, россияне сокращают потребление товаров и услуг (41%) и переходят на более дешевые продукты питания (45%).
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Источник:

РБК

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