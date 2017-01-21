Российские корабли смогут базироваться в Сирии 49 лет

Соглашение о базировании российского флота может быть автоматически продлено еще на 25 лет

Россия договорилась с Сирией о размещении своих военно-морских сил в сирийском Тартусе в течении 49 лет с последующим возможным продлением на 25 лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на этот период пункт материально-технического обеспечения получит полный иммунитет от юрисдикции Сирии. Россия сможет провести в порту работы по углублению дна, чтобы все корабли ее флота могли попасть в пункт обеспечения. Она также в праве за свой счет ремонтировать, строить и сносить постройки, находящиеся в ее пользовании. Также Россия получает право размещать там любое оборудование, необходимое для обслуживания военных кораблей.

Что касается охраны данного региона, то внешняя охраны береговых границ будет за сирийской армией, а вот внешние морские границы и воздух будут контролировать российские военные. Кроме того, Россия сможет размещать за пределами пункта временные мобильные посты для охраны и обороны порта Тартус.

Если ни одна из сторон заранее не уведомит о расторжении соглашения, оно будет продлеваться автоматически на 25 лет.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров пояснил, что целью создания российской базы в Тартусе будет не выполнение военных задач, а обслуживание кораблей ВМФ в Средиземноморье.

Как сообщал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников, Россия увеличивает военное присутствие в Сирии вопреки заявлениям о начале его сокращения. На это в Минобороны РФ ответили, что данная информация западных СМИ является "уткой" и она не соответствует действительности.

Напомним, в Сирии с 29 декабря начало действовать перемирие, о котором договорились Россия, Турция и Иран. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, стороны договорились не только о прекращении огня в многострадальной Сирии, но и начать процесс мирных переговоров по урегулированию ситуации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.