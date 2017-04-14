Российские журналисты заявили об угрозах после статей об убийствах геев в Чечне

В Чечне подталкивают религиозных фанатиков к расправе над журналистами

Российская "Новая газета" пожаловалась на угрозы журналистам после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, которых заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, – передает 112.ua.

Согласно заявлению издания, спустя три дня после публикации в Чечне состоялось собрание с участием представителей религиозных общин, исламских богословов и лидеров общественного мнения.

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На этом собрании была принята резолюция, в которой, по данным издания, есть следующий пункт: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

"Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", – говорится в заявлении.

Напомним, 1 апреля "Новая газета" сообщила, что в Чечне преследуют мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации: за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. В МВД Чечни и в администрации главы республики эти сообщения опровергли.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя публикацию "Новой газеты", сказал, что в республике нет гомосексуалов.