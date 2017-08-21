Эксперты назвали возможных "преемников" Путина

Эксперты из фонда "Петербургская политика" составили рейтинг публичных фигур, которые теоретически могли бы рассматриваться как возможные преемники президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Возглавил двадцатку премьер-министр Дмитрий Медведев (21 балл) – несмотря на довольно серьезные "информационные атаки" в начале года, от которых глава правительства "до конца не оправился", Медведеву удалось остановить "негативную рейтинговую динамику", говорится в комментарии к рейтингу.

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм "Он вам не Димон", в котором утверждалось, что фонды, связанные с Медведевым владеют имуществом на общую сумму 70 млрд руб.

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На втором месте в рейтинге "преемников" — мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). По мнению экспертов, ему удалось снизить "накал страстей в связи с реновацией в Москве и переключить внимание на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности".

Впрочем, в минусы ему можно записать "тактику засушивания явки" на тех же муниципальных выборах и критику москвичами мэрской программы благоустройства, сменившую критику реновации, отметили авторы доклада.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в рейтинге третье место (19 баллов). До прихода на госслужбу Дюмин упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности Путина. Близкие к правительству и к ФСО собеседники РБК также рассказывали, что Дюмин всегда пользовался большим доверием президента лично.

Столь высокий результат в рейтинге политологи связывают с тем, что существуют определенные ожидания на появление новой, не входящей в круг первых лиц фигуры в качестве возможного преемника.

Впрочем, по словам Михаила Виноградова, не стоит думать, что эта новая фигура "может появиться из числа людей, которых, условно говоря, нет в Википедии". Он напомнил, что Дюмин стал губернатором, уже имея аппаратный и управленческий опыт — после работы в охране президента он работал в Министерстве обороны в ранге заместителя Сергея Шойгу.

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Шойгу также оказался в шорт-листе вероятных преемников (17 баллов), заняв четвертое место. Впрочем, его влияние эксперты оценили как стабильное, отметив, что и так большая известность главы военного ведомства "может содействовать карьерному росту в экстренных ситуациях в случае отсутствия времени и возможностей на публичное продвижение других политиков".

Замыкает пятерку лидеров спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко (16 баллов). Она стала одним из лидеров "выживаемости в политике", отметили политологи.

Также эксперты включили в десятку экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, главу президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко (все по 16 баллов), а также спикера нижней палаты Вячеслава Володина и президента "Роснефти" Игоря Сечина (оба по 15 баллов).

В фонде "Петербургская политика" возможных преемников оценивали по пяти критериям, в том числе по присутствию в СМИ, элитным ожиданиям (в том числе неформальным), публичной активности и неконфликтности, говорится в исследовании. Также анализировались кампании по дискредитации тех или иных кандидатов.