Россия даст Беларуси 700 миллионов долларов

Вчера, 13:47

Минск получит средства на погашение и обслуживание государственного долга перед Москвой

Беларусь получит сотни миллионов от РФ. Фото: AFP
Беларусь получит сотни миллионов от РФ. Фото: AFP

Российское правительство одобрило выделение кредита для Беларуси на суму в 700 миллионов долларов. Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, правительство РФ поручило Министерству финансов и министерству иностранных дел провести переговоры с белорусской стороной и по достижению договоренности подписать соответствующие договора.

"Россия предоставляет Беларуси в 2017 году кредит в сумме 700 миллионов долларов. Средства предоставляются в российских рублях для погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга Беларуси перед Россией", – говорится в распоряжении.

В одном из пунктов решения правительства РФ говорится, что кредит предоставляется при условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее предоставленным российским кредитам.

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Напомним, Беларусь задолжала России круглую сумму за газ. Так, задолженность накапливается с января 2016 года, когда Минск, требуя снижения стоимости сырья, стал платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг, по мнению российской стороны, составлял около 425 млн долларов.

В апреле 2017 года в российской компании "Газпром" заявили, что белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 млн долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко высказывал недовольство сотрудничеством с РФ. Он заявлял, что Россия предпринимает действия, которые могут усложнить сотрудничество с Минском, и призывает не портить отношения между странами.
кредит, Россия, Беларусь, рф, задолженность
Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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