Российский пропагандистский телеканал закрывается – СМИ

18 Августа 2017, 19:52

Медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников

Телеканал закроют. Фото: ТАСС
Телеканал закроют. Фото: ТАСС

Телеканал Life в пятницу 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено, но останутся другие проекты. Об этом сообщил ТАСС источник в холдинге.

Ранее РБК сообщило, что медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников.

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"Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается (телевещание). На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями лайфа на сайте и в соцсетях", – пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Ранее сообщалось, что в Молдове решили запретить пропаганду российских СМИ.
Россия, пропаганда, LifeNews, Life

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