Шушкевич: Ударом по Сирии Трамп заткнул Путина за пояс

Сегодня, 04:40

США показали России, что их старые "Томагавки" работают очень прилично, считает бывший лидер белорусов

Ракетный удар по Сирии. Фото: AFP
Ракетный удар по Сирии. Фото: AFP

Ракетный удар США по Сирии – это своего рода демонстрация американского лидера Дональда Трампа, что он более силен, нежели его российский коллега Владимир Путин. Об этом в своем блоге на сайте "ГОРДОН" написал первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Он предложил взглянуть на ракетный удар с двух ракурсов: военного и политического.

"Всякий удар, тем более такой силы, можно рассматривать как с политической позиции, так и с позиции военного искусства. Так вот, с позиции военного искусства это был мощнейший удар и демонстрация того, что старые "Томагавки" работают очень прилично. А с точки зрения эффекта, который он произвел, что там погибли люди, то тут поступают очень противоречивые данные со стороны США и России. И я бы не хотел присоединяться ни к тем, ни к другим. Я хочу выразить соболезнования семьям тех людей, чьи близкие погибли в результате ракетной атаки по сирийской авиабазе", – написал Шушкевич.

Он подчеркнул, что ракетным ударом по силам Асада Трамп показал Путину свою силу.

"Это плохая акция. Это демонстрация того, кто из политиков более мощный: Трамп или Путин. Последнего превозносит российская пропаганда. И даже CNN снял фильм о том, что он самый влиятельный политик в мире. А акция в Сирии показала, что Путина очень легко заткнуть за пояс. Как это сделал Трамп", – добавил он.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.
Сирия, США, Путин, трамп, шушкевич, ракетный удар
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