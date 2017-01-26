Сирийская оппозиция отказалась от предложения РФ по новой Конституции для своей страны

Лавров заявлял, что проект был составлен российскими экспертами на основе идей от сирийского правительства, оппозиции и внешних участников конфликта\

Сирийская оппозиция отказалась принимать проект новой Конституции для своей страны, составленный россиянами. Представитель делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди отметил, что только сирийцы имеют право разрабатывать свой основной закон, сообщает Bloomberg.

Российский проект для новой конституции Сирии был представлен главе делегации сирийской оппозиции во время переговоров в Астане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проект был составлен российскими экспертами на основе идей от сирийского правительства, оппозиции и внешних участников конфликта.

В проекте указано, что сирийский президент избирается на семь лет без возможности досрочных выборов, а парламент делится на две палаты. Яхья аль-Ариди сообщил, что конституция, написанная другой страной, никогда не работает, и предостерег Россию не повторять ошибок Джорджа Буша младшего в Ираке.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Астане договорились о механизме поддержки перемирия, сторонами которого выступили бы Турция, Россия и Иран. Механизм должен способствовать пресечению любых попыток нарушить перемирие и оказывать давление на всех участников конфликта во избежание провокаций.