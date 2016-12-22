Стали известны новые детали по убийству российского посла в Анкаре

Сейчас следователи исходят из того, что подозреваемый был убит правоохранителями после того, как они предположили, что Алтинташ пытался извлечь бомбу из-за спины

Прокуратура Турции расследует обстоятельства убийства российского посла Карлова и пытается выяснить, можно ли было взять подозреваемого живым. О подробностях следствия пишет государственное агентство Anadolu.

Как сообщает агентство, в связи с этим детально изучаются кадры перестрелки нападающего с силами безопасности, которая произошла после того, как преступник совершил выстрелы в Карлова.

По информации Anadolu из видео и свидетельств очевидцев следует, что после выстрелов в Карлова нападающий отошел вглубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты выставочного зала.

"На призыв сдаться полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия, Алтинташ ответил огнем. Затем спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять в полицейских", – отмечает агентство.

Затем бойцы спецназа, прибывшие на место инцидента, ранили его сначала в оба бедра, затем в колени. Установлено, что упав Алтинташ продолжал стрелять.

"На команду "сдавайся" он ответил – "вы не возьмете меня живым", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи исходят из того, что подозреваемый был убит правоохранителями после того, как они предположили, что Алтинташ пытался извлечь бомбу из-за спины.

Стоит добавить, что к следствию по делу убийства российского посла привлечена группа специалистов из 120 человек, в которую вошли представители следственных органов Турции и России.

На данный момент уже задержаны 11 подозреваемых.

Отрабатывается версия о том, что Алтинташ был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке сторонников Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в структурах МВД Турции.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция отпустила родственников убийцы российского посла.

Как известно, 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", в Анкаре было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Молодой человек в черном костюме и галстуке, который прошел на выставку как охранник, несколько раз выстрелил в Карлова. Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.