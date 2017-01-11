Стало известно, почему дочь Обамы пропустила прощальную речь отца

Прощальная речь президента США Барака Обамы вызвала неожиданный ажиотаж среди пользователей, которые заметили отсутствие в зале, где выступал президент, одной из его дочерей.

В то время как супруга американского лидера Мишель Обама и старшая дочь Малия сидели в первом ряду конференц-центра McCormick Place в Чикаго, 15-летней Саши нигде не было видно, сообщает Daily Mail.

В связи с этим зрители, следившие за выступлением Обамы, задались резонным вопросом: "Где Саша?" Соответствующий хэштег "#wheressasha" появился в Twitter. Под ним пользователи высказывали различные.

Позже официальный представитель Белого дома сообщил, что "Саша осталась в Вашингтоне, потому что у нее в среду утром тест в школе".

Напомним, Обама в своей прощальной речи поблагодарил свою супругу – первую леди США, заявив, что в течение последних 25 лет она была для него не только женой и матерью его детей, но и лучшим другом. Он также назвал ее образцом для подражания. Во время выступления Обама так растрогался, что не смог сдержать слез. Его жена и дочь тоже плакали.