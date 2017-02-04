Стоп Путин: в Берлине пикетируют российское посольство из-за Авдеевки (фото)

Сегодня, 20:16

Немцы призвали остановить агрессию Путина


Акция протеста в Берлине. Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Акция протеста в Берлине. Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Акция протеста в Берлине. Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Акция протеста в Берлине. Фото: twitter.com/MelnykAndrij

В Берлине, возле посольства России,проходит акция протеста против обострения боевых действий в районе Авдеевки. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Перед посольством России в Берлине проходит акция протеста против новой агрессии Кремля в Авдеевке, помянули жертв массовых обстрелов оккупанта", – написал посол.

Напомним, в районе Авдеевки уже седьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
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