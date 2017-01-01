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Стрельба в Стамбуле: выживший в теракте у стадиона погиб при нападении на клуб http://www.segodnya.ua/img/article/7850/79_main.1483276568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/79_tn.1483276568.jpg Мир Фатих Чакмак погиб во время новогодней стрельбы в Стамбуле

Стрельба в Стамбуле: выживший в теракте у стадиона погиб при нападении на клуб

Вчера, 15:16

Фатих Чакмак погиб во время новогодней стрельбы в Стамбуле

Фатих Сакмак пережил взрыв, но погиб при стрельбе в Стамбуле. Фото: из открытых источников
Фатих Сакмак пережил взрыв, но погиб при стрельбе в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Одной из жертв атаки на ночной клуб в Стамбуле стал мужчина, переживший 10 декабря двойной теракт рядом с городским стадионом, в котором погибли более 40 человек, пишет издание Daily Sabah.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.

Сотрудник охранной службы Фатих Чакмак находился на службе в тот момент, когда террорист ворвался в помещение клуба, пишет газета.

10 декабря в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ рядом со стадионом "Водафон Арена" через полтора часа после окончания футбольного матча между местным "Бешикташем" и "Бурсаспором" из Бурсы произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления, когда рядом с заминированной машиной находился автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча и уже покидали район стадиона. Чакмак в тот день также был среди тех, кто следил за безопасностью на спортивном мероприятии, отмечает издание.

Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана".
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Источник:

РИА Новости

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