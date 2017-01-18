Таяни назвал главные задачи на посту главы Европарламента

Избранный председателем Европарламента итальянский евродепутат, представитель фракции Европейская народная партия Антонио Таяни после выборов поблагодарил участников голосования и своих соперников и обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи.

"Я буду председателем всех (европарламентариев). Я не буду премьер-министром Европейского Союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", – сказал Таяни на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента.

Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.

Отметим, что он сменит на посту Мартина Шульца, который оставляет Брюссель и возвращается в немецкую политику.

Напомним, сегодня состоялись выборы нового президента Европарламента. На эту должность восемь политических сил ЕП выдвинули по одному кандидату. Несмотря на это, члены коалиции договорились поддержать Антонио Таяни, кандидата от самой большой по численности партии – Европейской народной партии. Сейчас он занимает должность вице-президента Европарламента.