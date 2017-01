Теракт в Стамбуле устроил гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов – СМИ

Полиция Турции установила личность террориста, подозреваемого в расстреле 39 человек в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как сообщает ConflictNews, в совершении теракта в Турции подозревается гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов.

UPDATE: Turkish authorities confirm ID of #Reina nightclub attacker as Lakhe Mashrapov, from Kyrgyzstan – @DannyNis