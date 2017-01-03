Теракт в Стамбуле устроил гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов – СМИ

Полиция Турции установила личность террориста, подозреваемого в расстреле 39 человек в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как сообщает ConflictNews, в совершении теракта в Турции подозревается гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов.

UPDATE: Turkish authorities confirm ID of #Reina nightclub attacker as Lakhe Mashrapov, from Kyrgyzstan – @DannyNis — Conflict News (@Conflicts) 3 января 2017 г.

"Турецкие власти подтверждают личность напавшего на ночной клуб Reina как Лахе Машрапова из Кыргызстана", – говорится в сообщении издания в Twitter.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек