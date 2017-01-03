Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Теракт в Стамбуле устроил гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7853/39_main.1483445801.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/39_tn.1483445801.jpg Мир Турецкие власти подтверждают личность напавшего на ночной клуб Reina

Теракт в Стамбуле устроил гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов – СМИ

Сегодня, 14:15

Турецкие власти подтверждают личность напавшего на ночной клуб Reina

Фото подозреваемого в теракте в Турции, AFP, опубликовано на aljazeera.com
Фото подозреваемого в теракте в Турции, AFP, опубликовано на aljazeera.com

Полиция Турции установила личность террориста, подозреваемого в расстреле 39 человек в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как сообщает ConflictNews, в совершении теракта в Турции подозревается гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов. 

"Турецкие власти подтверждают личность напавшего на ночной клуб Reina как Лахе Машрапова из Кыргызстана", – говорится в сообщении издания в Twitter.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек 
Турция, теракт, Стамбул, подозреваемый

Вы сейчас просматриваете новость "Теракт в Стамбуле устроил гражданин Кыргызстана Лахе Машрапов – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото: AFP

Выжившая украинка рассказала все подробности теракта в Стамбуле: "Он расстреливал все на своем пути"

Сегодня, 12:51

Входной билет в ночной клуб стоил $500, там всегда отдыхали очень непростые люди, каждый метр стояла охрана, рассказала очевидица

Мир

В Стамбуле произошел теракт. Фото: AFP

Иорданский миллиардер погиб при теракте в Стамбуле

Сегодня, 12:50

Мужчина с женой приехал в Турцию на праздники

Мир

Теракт в Стамбуле не остановит турецкую операцию в Сирии, заявили в Анкаре. Фото: AFP

В Анкаре рассказали, как новогодний теракт в Стамбуле связан с Сирией

Сегодня, 12:02

Вице-премьер Куртулмуш считает, что теракт является посланием Турции, однако операция в Сирии не будет остановлена

Мир

Фото подозреваемого в теракте в Турции, AFP, опубликовано на aljazeera.com

Теракт в Стамбуле: опубликовано селфи-видео подозреваемого

Сегодня, 11:39

На видео подозреваемый гуляет, вероятно, по площади Таксим

Мир

Американец выжил во время теракта в Стамбуле благодаря телефону. Фото: AFP

Теракт в Стамбуле: мобильный телефон спас американцу жизнь

Вчера, 15:19

Выпущенная террористом пуля попала в гаджет и не задела артерию мужчины

Мир

Фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле. Фото: CNN Turk

Появилось фото вероятного террориста, устроившего теракт в Стамбуле

Вчера, 14:57

Подозреваемым может быть гражданин Узбекистана или Киргизстана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.