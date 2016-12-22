У Путина ответили на планы Навального принять участие в президентских выборах-2018

По словам Пескова, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право выдвигаться в президенты

Любой гражданин РФ может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, если он соответствует прописанным в конституции требованиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о потенциальном участии Алексея Навального в президентских выборах, сообщает "РИА Новости".

"В конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право выдвигаться в президенты", – сказал Песков.

На прошлой неделе Навальный объявил о готовности баллотироваться в президенты России. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя его планы, заявила, что возможность выдвижения Навального будет зависеть от исхода пересмотра его дела и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться.

Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.

Ранее Песков заявил, что вопрос об участии Владимира Путина в следующих президентских выборах пока на повестке дня российской власти не стоит.