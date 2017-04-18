У Путина прокомментировали референдум в Турции

Сегодня, 15:41

Россия уважает волеизъявление турецкого народа на референдуме, который завершился в пользу Эрдогана

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Кремль считает турецкий референдум о расширении полномочий действующего президента Турции внутренним делом этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, Россия уважает волеизъявление турецкого народа.

"Мы относимся к этому референдуму как к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики. Мы считаем, что нужно с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа", – сказал Песков.

Также на вопрос журналистов, поздравит ли российский президент Владимир Путин своего турецкого коллегу, он ответил: "Если состоятся телефонные контакты президента с президентом Эрдоганом, мы сообщим".

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию. Глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума являются действительными. По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию Турции высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против – 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом жители трех крупнейших городов Турции – Стамбула, Анкары и Измира – голосовали против поправок.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.

В вою очередь президент США Дональд Трамп поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с результатом референдума об изменениях в Конституцию.
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