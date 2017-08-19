Человек Трампа обсудит с Сурковым ситуацию в Украине: в Госдепе раскрыли детали встречи

Вчера, 08:47

Волкер и Сурков будут обсуждать российско-украинские отношения 

Курт Волкер. Фото: Twitter
Курт Волкер. Фото: Twitter

В Минске 21 августа состоится встреча спецпредставителя США по Украине с представителем РФ по вопросам российско-украинских отношений, сообщает Госдепартамент.

"Специальный представитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится в Минск, Беларусь, где он встретится 21 августа с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений", – говорится в распространённом в пятницу вечером пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

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Ведомство не называет имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

Кроме того, 23 августа в Киеве Волкер совместно с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками "для обсуждения следующих шагов по линии дипломатических контактов".

Ранее сообщалось, что Мэттис приедет в Украину 24 августа где встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны страны Степаном Полтораком.
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