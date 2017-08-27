Дипломаты и визы: из-за чего возник конфликт между Россией и США

В ответ на решение России относительно сокращения количества сотрудников американских дипмиссий, США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве

Россия приняла решение сократить количество сотрудников американских дипломатических миссий на своей территории из-за новых санкций США. В ответ Америка приостановила процесс выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ в регионах. Как считают политические эксперты, сложившаяся ситуация – это продолжение конфликта, который произошел еще в прошлом году. Так, 29 декабря 2016 года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

По словам директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, решение России сократить количество сотрудников американских дипломатических миссий стало ответом на предшествовавшие действия Америки и на новые санкции. С этим мнением согласен и кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

При этом, как считают эксперты, в этой ситуации ответные действия направлены, в первую очередь, на российских граждан, которые работали в американских дипмиссиях, в частности, технический персонал. Поэтому нельзя утверждать, что этот шаг нанес существенный урон американской стороне, отмечает Яли.

"Этот шаг был отложенным как ответ на высылку еще в конце декабря российских дипломатов из Соединенных Штатов. Тогда Дональд Трамп посоветовал не принимать поспешных решений, Путин, соответственно, ждал. Когда уже ввели дополнительные и очень серьезные санкции, это был отвлекающий маневр для населения РФ, в первую очередь, потому что нельзя сопоставить эффект от секторальных санкций, касающихся ключевых сфер и "Северного потока-2", в частности, с высылкой нескольких десятков дипломатов", – сказал Яли.

В ответ на решение России относительно сокращения количества сотрудников американских дипмиссий, США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

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"Когда это произошло, американцы демонстративно показали, что россияне бьют по своим гражданам, резко сузив возможности быстро и безболезненно получить визы, поскольку они региональные представительства закрыли полностью, а в Москве – приостановили до 1 сентября", – говорит Миселюк.

При этом, как считает эксперт, не стоит преувеличивать значимость этих действий и считать, что это стало серьезным ударом. Круг людей, заинтересованных в получении американской визы, достаточно узкий, поэтому существенного влияния на настроения в российском обществе, не говоря уже о политике, они оказывать не будут, отмечает политолог. Более того, сейчас вряд ли стоит ожидать ответной реакции от России, отметил Миселюк.

"Я думаю, что будет некоторое затишье на несколько месяцев, даже, возможно, до следующего года. С учетом того, что только поменялся посол, вместо Сергея Кисляка Анатолий Антонов, это будет период своеобразной его притирки. Не в интересах Кремля обострять сильно отношения с руководством США для того, чтобы усложнить жизнь своему новому послу в Вашингтоне", – сказал Миселюк.

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Более того, как отмечает Яли, одобрение кандидатуры Антонов, который находится под санкциями ЕС, Канады и некоторых других стран за агрессию против Украины и аннексию Крыма, в этой ситуации является более значимым сигналом. По мнению эксперта, это говорит о том, что Дональд Трамп и Белый дом по-прежнему настроены на улучшение взаимоотношений с Россией. Впрочем, по информации Миселюка, о том, что предыдущего посла России в США заменит именно Антонов стало известно еще несколько месяцев назад. Однако, эксперт также уверен, что Россия и Америка заинтересованы в том, чтобы найти точки соприкосновения и наладить каналы коммуникации.

"Здесь нужно разделять: Дональд Трамп, который по-прежнему нацелен на улучшение взаимоотношений, затем такие "ястребы" в его команде, как министр обороны Джеймс Мэттис, Макмастер (Герберт Макмастер – советник президента США по национальной безопасности – Авт.), которые настроены на сдерживание России, поддержку Украины и расценивают Россию как одного из ключевых соперников, если не говорить врагов, США. И Конгресс, где существует двухпартийный консенсус относительно и вопроса Украины, и угроз со стороны России, включая и Украину, и вмешательство в выборы, – говорит Максим Яли, – Несмотря на все громкие заявления, обе стороны на уровне президентов и администрации надеются еще наладить взаимоотношения".

Напомним, 26 июля Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Соответствующее решение поддержал и Сенат. В ответ Россия приняла решение сократить количество сотрудников американских дипломатических миссий на своей территории и приостановить использование посольством США в России всех складских помещений в Москве и дачи в Серебряном бору. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россию должны покинуть 755 дипломатов США. Путин подчеркнул, что с точки зрения работы дипломатического ведомства "это вполне чувствительно".

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2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Он подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы. А 21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве. Кроме того, в посольстве США в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге сообщили, что прекращают прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси из-за сокращения персонала американской дипломатической миссии в России.