Из-за урагана Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия
В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек
Ураган "Харви" достиг Техаса и уже принес первые разрушения. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия.
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В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек. В нескольких округах объявлена эвакуация, но сколько именно человек покинули свои дома, власти Техаса не сообщают.
Урагану присвоена четвертая категория. Это самый мощный из циклонов, который обрушился на США за последние 12 лет. Скорость ветра в его пределах достигает 60 метров в секунду.
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