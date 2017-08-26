Из-за урагана Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия

В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек

Ураган "Харви" достиг Техаса и уже принес первые разрушения. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мощный тайфун ударил по Гонконгу: появились фото

В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек. В нескольких округах объявлена эвакуация, но сколько именно человек покинули свои дома, власти Техаса не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В 30 округах штата Техас введен режим бедствия из-за циклона

Урагану присвоена четвертая категория. Это самый мощный из циклонов, который обрушился на США за последние 12 лет. Скорость ветра в его пределах достигает 60 метров в секунду.