Из-за урагана Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия

Сегодня, 08:06

В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Ураган "Харви" достиг Техаса и уже принес первые разрушения. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия.

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В районах, которые затронет стихия, живет около пяти миллионов человек. В нескольких округах объявлена эвакуация, но сколько именно человек покинули свои дома, власти Техаса не сообщают.

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Урагану присвоена четвертая категория. Это самый мощный из циклонов, который обрушился на США за последние 12 лет. Скорость ветра в его пределах достигает 60 метров в секунду.
США, стихия, эвакуация, тайфун, трамп, разрушения
Источник:

Вести.Ru

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