В Белом доме подтвердили, что Трамп решил уволить Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам

18 Августа 2017, 21:17

Пятница будет последним рабочим днем Бэннон на посту советника президента

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

В Белом доме подтвердили данные ряда СМИ о том, что президент США Дональд Трамп принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, сообщают в пятницу американские СМИ.

Бэннон договорился с руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли, что пятница будет его последним рабочим днем на посту советника президента.

Слухи об отставке Бэннона циркулировали в Вашингтоне уже несколько месяцев. Это связано с его многочисленными разногласиями с другими близкими соратниками Трампа, в том числе – с членами семьи президента США. Кроме того, Бэннона обвиняли в организации утечек информации из Белого дома. Предполагается, что таким образом он боролся против своих политических соперников.

В то же время, как отмечают наблюдатели, уход Бэннона, вероятно, будет отрицательно воспринят той частью СМИ США, которая придерживается наиболее консервативных позиций.

Кроме того, источник близкий к Бэннону рассказал The New York Times, что Бэннон сам подал заявление об отставке несколько дней назад, но его увольнение отложили из-за протестов в Шарлоттсвилле.

Стив Бэннон — одна из самых спорных фигур в администрации Трампа. Ранее он руководил сайтом для альт-правых. Бэннон придерживается радикальных взглядов, в частности, призывает бороться за "иудео-христианские ценности"

16 августа, за два дня до сообщения об увольнении, Стив Бэннон в интервью главному редактору левого издания The American Prospect заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и что между Пекином и Вашингтоном давно развязана экономическая война. Оба заявления идут вразрез с политикой Белого дома.
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Источник:

Интерфакс

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