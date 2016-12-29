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В Африке запретили использовать магию в футболе http://www.segodnya.ua/img/article/7840/70_main.1482951440.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/70_tn.1482951440.jpg Мир Федерация футбола Руанды запретила магию после того, как форвард заколдовал ворота и забил

В Африке запретили использовать магию в футболе

Вчера, 20:57

Федерация футбола Руанды запретила магию после того, как форвард заколдовал ворота и забил

Мусса Камара колдует у ворот соперника
Мусса Камара колдует у ворот соперника

Федерация футбола Африки запретила использовать на поле черную магию. Это случилось после инцидента в матче Премьер-лиги Руанды. Мусса Камара во время матча положил неопознанный предмет у штанги соперника, вызвав бурю негодования у оппонентов. Через 12 минут Камара забил гол, который спас его команду от поражения.

"В регламенте Федерации футбола Руанды нет закона, предусматривающего использование магии. В мире еще не было доказательство того, что это может повлиять на результат матча. Но из-за потасовок на поле и жалоб команды, мы приняли такой закон", – цитирует Mirror вице-президента Федерации футбола Руанды.

За использование колдовства на поле футболиста ждет штраф в 116 евро.

Если черную магию использует команда, то Федерация оштрафует ее на 3400 евро и снимет 3 очка.
Руанда, Африка, черная магия, видео голов

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Источники:

Mirror, Eurosport

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