В Берлине озвучили свою версию переговоров Меркель и Путина по Украине

Сегодня, 16:31

Немецкий и российский лидеры выразили надежду, что боевые действия на востоке Украины в скором времени прекратятся

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала российского лидера повлиять на боевиков, чтоб они прекратили огонь на Донбассе, сообщает пресс-служба канцлера.

В Берлине отметили, что во время переговоров обсуждался вопрос выполнения Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Участники беседы выразили надежду на то, что боевые действия в скором времени полностью прекратятся. Канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран отдали должное специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая способствовала улучшению гуманитарной ситуации.

Напомним, как сообщали в Кремле, Владимир Путин и Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о новых шагах по урегулированию ситуации на Донбассе. Они также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, в результате которого были человеческие жертвы, а также разрушения населенных пунктов.

Также сообщалось, что 2 февраля Совбез ООН по требованию Украины собрал заседание, на котором рассмотрел ситуацию, которая сложилась из-за обострения ситуации в Авдеевке. На заседании представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению Минских соглашений.

Кроме того, Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко во время встречи в Берлине в том, что не допустит никаких геополитических соглашений по Украине, которые игнорируют позицию Киева.
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