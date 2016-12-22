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В Boeing пообещали Трампу построить спецборт дешевле 4 млрд долл. после его отказа http://www.segodnya.ua/img/article/7818/32_main.1482367035.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/32_tn.1482367035.jpg Мир Ранее Трамп отказался от борта "номер один"

В Boeing пообещали Трампу построить спецборт дешевле 4 млрд долл. после его отказа

Сегодня, 02:37

Ранее Трамп отказался от борта "номер один"

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Исполнительный директор американской корпорации Boeing Деннис Мюленбург пообещал построить специальный борт "номер один" для избранного президента США Дональда Трампа менее, чем за 4 млрд долл. Об этом глава компании заявил после встречи 21 декабря с Трампом, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой Reuters.

"Мы собираемся сделать дешевле, чем это 4 млрд долл.", — сказал Мюленбург в ответ на вопрос, обсуждалась ли сумма проекта самолета.

В начале декабря Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что контракт Boeing с правительством США на постройку президентского борта "номер один" (Air Force One) следует отменить из-за его высокой цены. Позже Трамп пояснил, что "Boeing немного использует правительство". "Мы хотим, чтобы Boeing зарабатывал много денег, но не так много", — сказал республиканец.
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