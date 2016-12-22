В Boeing пообещали Трампу построить спецборт дешевле 4 млрд долл. после его отказа

Исполнительный директор американской корпорации Boeing Деннис Мюленбург пообещал построить специальный борт "номер один" для избранного президента США Дональда Трампа менее, чем за 4 млрд долл. Об этом глава компании заявил после встречи 21 декабря с Трампом, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой Reuters.

"Мы собираемся сделать дешевле, чем это 4 млрд долл.", — сказал Мюленбург в ответ на вопрос, обсуждалась ли сумма проекта самолета.

В начале декабря Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что контракт Boeing с правительством США на постройку президентского борта "номер один" (Air Force One) следует отменить из-за его высокой цены. Позже Трамп пояснил, что "Boeing немного использует правительство". "Мы хотим, чтобы Boeing зарабатывал много денег, но не так много", — сказал республиканец.