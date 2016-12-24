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В Малайзии автобус с пассажирами рухнул в пропасть (+18) (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/2_main.1482579805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/2_tn.1482579805.jpg Мир На месте ЧП работают медики и спасатели

В Малайзии автобус с пассажирами рухнул в пропасть (+18) (фото)

Сегодня, 13:42

На месте ЧП работают медики и спасатели

На востоке Малайзии пассажирский автобус вылетел с трассы и разбился. В результате происшествия погибли ни менее 13 человек, 17 получили ранения, передает AFP.

Власти Малайзии устанавливают причины, которые могли привести к аварии пассажирского автобуса.

На месте ЧП работают медики и спасатели.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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