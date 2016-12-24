В Малайзии автобус с пассажирами рухнул в пропасть (+18) (фото)
На месте ЧП работают медики и спасатели
На востоке Малайзии пассажирский автобус вылетел с трассы и разбился. В результате происшествия погибли ни менее 13 человек, 17 получили ранения, передает AFP.
Власти Малайзии устанавливают причины, которые могли привести к аварии пассажирского автобуса.
На месте ЧП работают медики и спасатели.
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