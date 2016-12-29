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В Перу автобус слетел в пропасть, а в Великобритании – массовое ДТП (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/80_main.1483031441.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/80_tn.1483031441.jpg Мир Плохие погодные условия стали причиной смертельных аварий 

В Перу автобус слетел в пропасть, а в Великобритании – массовое ДТП (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:09

Плохие погодные условия стали причиной смертельных аварий 


Погодные условия стали причиной ужасных ДТП в Великобритании и Турции. А в Перу автобус сорвался в пропасть из-за превышения скорости.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Один человек погиб, 15 пострадавших в результате аварии в Великобритании. Масштабное ДТП с участием трех десятков машин, произошло в графстве Оксфордшир.

Причиной трагедии стал густой туман. Свидетели говорят – звук столкновения был таким, будто взорвалась бомба. По последним данным, женщина умерла в собственном авто, не дождавшись кареты скорой помощи.

ТУРЦИЯ

Плохие погодные условия привели к аварии и в Турции. На юге страны пассажирский автобус слетел в пропасть на большой скорости. Погибли пять человек. Десятки пострадали. Были ли в автобусе иностранцы – неизвестно. Правоохранители говорят – ДТП произошло из-за гололеда – накануне в регионе выпал снег и ударил мороз.

ПЕРУ

Тринадцать человек стали жертвами аварии в Перу. Среди них – четверо детей. Микроавтобус съехал с дороги и упал в реку. Пролетев 300 метров, его смяло.

По последним данным, от сильного удара пассажиры скончались на месте.

Причиной аварии полиция называет превышение водителем скорости на опасном участке дороги.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
авария, ДТП, видео, Великобритания, Перу, Турция

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Источник:

Программа "События"

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