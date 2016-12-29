В Перу автобус слетел в пропасть, а в Великобритании – массовое ДТП (видео)
События на ТК Украина
Плохие погодные условия стали причиной смертельных аварий
Погодные условия стали причиной ужасных ДТП в Великобритании и Турции. А в Перу автобус сорвался в пропасть из-за превышения скорости.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Один человек погиб, 15 пострадавших в результате аварии в Великобритании. Масштабное ДТП с участием трех десятков машин, произошло в графстве Оксфордшир.
Причиной трагедии стал густой туман. Свидетели говорят – звук столкновения был таким, будто взорвалась бомба. По последним данным, женщина умерла в собственном авто, не дождавшись кареты скорой помощи.
ТУРЦИЯ
Плохие погодные условия привели к аварии и в Турции. На юге страны пассажирский автобус слетел в пропасть на большой скорости. Погибли пять человек. Десятки пострадали. Были ли в автобусе иностранцы – неизвестно. Правоохранители говорят – ДТП произошло из-за гололеда – накануне в регионе выпал снег и ударил мороз.
ПЕРУ
Тринадцать человек стали жертвами аварии в Перу. Среди них – четверо детей. Микроавтобус съехал с дороги и упал в реку. Пролетев 300 метров, его смяло.
По последним данным, от сильного удара пассажиры скончались на месте.
Причиной аварии полиция называет превышение водителем скорости на опасном участке дороги.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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