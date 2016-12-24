В США Санта-Клаус ограбил банк

В американском Мемфисе (штат Теннесси) человек в маске Санта-Клауса ограбил банк. Инцидент произошел в одном из отделений банка City Employee Credit Union, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Мужчина вошел в здание банка и стал раздавать конфеты всем присутствующим, после чего подошел к кассе и передал записку с требованием отдать ему деньги.

Грабителю удалось скрыться с деньгами. В настоящее время полиция ведет поиски преступника.