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В США Санта-Клаус ограбил банк http://www.segodnya.ua/img/article/7827/99_main.1482616134.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/99_tn.1482616134.jpg Мир Грабителю удалось скрыться с деньгами

В США Санта-Клаус ограбил банк

Сегодня, 23:58

Грабителю удалось скрыться с деньгами

Мужчина в маске ограбил банк. Фото: скрин с видео
Мужчина в маске ограбил банк. Фото: скрин с видео

В американском Мемфисе (штат Теннесси) человек в маске Санта-Клауса ограбил банк. Инцидент произошел в одном из отделений банка City Employee Credit Union, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Мужчина вошел в здание банка и стал раздавать конфеты всем присутствующим, после чего подошел к кассе и передал записку с требованием отдать ему деньги.

Грабителю удалось скрыться с деньгами. В настоящее время полиция ведет поиски преступника.
банк, США, ограбил

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