Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Свою версию лучших из лучших назвал телеканал HBO

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.

Топ-5 от HBO

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Андрэ Уорд (США)

4. Сергей Ковалев (Россия)

5. Роман Гонсалес (Никарагуа)