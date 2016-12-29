Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Свою версию лучших из лучших назвал телеканал HBO
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.
Топ-5 от HBO
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Андрэ Уорд (США)
4. Сергей Ковалев (Россия)
5. Роман Гонсалес (Никарагуа)
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