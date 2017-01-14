Венесуэла вступилась за Россию и сделала выговор Обаме

Правительство страны вступило "категорически против" решения Белого дома о продлении санкций против РФ

Правительство Венесуэлы резко осудило продолжение режима санкций против России со стороны США. Соответствующее заявление разместила в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельс Родригес, передает УНН.

"Эта агрессия, снова совершенная президентом Бараком Обамой, служит частью его наследия в виде ненависти и грубых нарушений международных законов", – написала Родригес.

Она подчеркнула, что власти страны "выступает категорически против" такого решения главы Белого дома.

Напомним, президент США Барак Обама еще на год, до 6 марта 2018 года, продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году.

Как сообщалось, санкции были продлены, поскольку "действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов".

Ранее, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушения международного права в Украине.