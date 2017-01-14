Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Венесуэла вступилась за Россию и сделала выговор Обаме http://www.segodnya.ua/img/article/7881/76_main.1484358682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/76_tn.1484358682.jpg Мир Правительство страны вступило "категорически против" решения Белого дома о продлении санкций против РФ

Венесуэла вступилась за Россию и сделала выговор Обаме

Сегодня, 03:51

Правительство страны вступило "категорически против" решения Белого дома о продлении санкций против РФ

Венесуэла раскрититиковала санкции США против России. Фото: AFP
Венесуэла раскрититиковала санкции США против России. Фото: AFP

Правительство Венесуэлы резко осудило продолжение режима санкций против России со стороны США. Соответствующее заявление разместила в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельс Родригес, передает УНН.

"Эта агрессия, снова совершенная президентом Бараком Обамой, служит частью его наследия в виде ненависти и грубых нарушений международных законов", – написала Родригес.

Она подчеркнула, что власти страны "выступает категорически против" такого решения главы Белого дома.

Напомним, президент США Барак Обама еще на год, до 6 марта 2018 года, продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году.

Как сообщалось, санкции были продлены, поскольку "действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов".

Ранее, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушения международного права в Украине.
Венесуэла, США, министр, правительство, санкции, выговор, рф, родригес, против России, санкции против России , фриланд

Вы сейчас просматриваете новость "Венесуэла вступилась за Россию и сделала выговор Обаме". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Москва пригласила команду Трампа на встречу по Сирии

Сегодня, 02:48

Встреча должна пройти в Астане 23 января, через три дня после инаугурации Трампа

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года

Сегодня, 02:23

Срок действий введенных еще в 2014 году санкций истекал в марте нынешнего года

Мир

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Канада не намерена отменять санкции против России - Фриланд

Сегодня, 00:02

Новая глава Фриланд заверила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции

Политика

Александр Ткачев. Фото: agromh.com

Российский министр летит в Берлин в обход санкций

Вчера, 16:18

Как сообщается, Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем министерства иностранных дел Германии

Мир

Антироссийские санкции не особо беспокоят ЕС. Фото: AFP

В Еврокомиссии пояснили, влияют ли санкции против РФ на экономику ЕС

Вчера, 15:09

Европейцев не сильно беспокоят антироссийские санкции, от которых экономика России терпит крах

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Трамп стремится заключить сделку с Россией" - Аслунд

Вчера, 12:12

Если Трамп отменит санкции против России, Конгресс, скорее всего, снова введет их 

Политика

В США обсуждают возможные связи Трампа с РФ. Фото AFP

"Было бы удивительно, если бы ФСБ не имело компромата на Трампа", - Аслунд

Вчера, 11:08

По политике в отношении России Трамп и Флинн будут стоять против Тиллерсона и Мэттиса, считает эксперт

Мир

Пол Райан. Фото: nationofchange.org

США должны были давно ужесточить санкции против РФ - Конгресс

Вчера, 09:51

Райан обвинил Москву в том, что она представляет глобальную угрозу всему миру, и выступил за активизацию конфронтации с Россией

Мир

На пресс-конференции Трам не стал общаться со СМИ, которые постоянно критикуют его. Фото AFP

Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США

Вчера, 07:00

Журналисты попытались узнать у Трампа о санкциях против России за кибератаки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе

Мир

Всего под санкции попали 18 лиц. Фото из открытых источников

США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа

Вчера, 01:36

Санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой оружия массового поражения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.