Венгрия захотела отменить санкции против России

Венгрия выступает за сближение с Россией и считает, что введенные против страны санкции следует отменить. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, передает "Лига".

"Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они бесполезны. Рады ли мы тому, что экономика России падает? Нет, мы сожалеем об этом", – сказал Сиятро.

Он также подчеркнул, что Будапешт не рассматривает Москву как угрозу.

Сообщается, что в ближайшие дни президент РФ Владимир Путин посетит Будапешт для обсуждения более тесных энергетических связей между странами.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн предупредил президента США Дональда Трампа о том, что в случае отмены антироссийских санкций, они будут закреплены в статусе закона.