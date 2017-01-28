Венгрия захотела отменить санкции против России

Сегодня, 09:05

Будапешт считает ограничительные меры "бесполезными"

Глава МИД Венгрии Петер Сиятро. Фото: AFP
Глава МИД Венгрии Петер Сиятро. Фото: AFP

Венгрия выступает за сближение с Россией и считает, что введенные против страны санкции следует отменить. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, передает "Лига".

"Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они бесполезны. Рады ли мы тому, что экономика России падает? Нет, мы сожалеем об этом", – сказал Сиятро.

Он также подчеркнул, что Будапешт не рассматривает Москву как угрозу.

Сообщается, что в ближайшие дни президент РФ Владимир Путин посетит Будапешт для обсуждения более тесных энергетических связей между странами.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн предупредил президента США Дональда Трампа о том, что в случае отмены антироссийских санкций, они будут закреплены в статусе закона.
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