Во время соревнований в Чехии обрушилась крыша спорткомплекса (видео)

Людям чудом удалось спастись, но без пострадавших не обошлось

В чешском городе Ческа-Тршебова обрушилась крыша спорткомплекса, где в тот момент проходили соревнования по флорболу среди подростков, передает CZnews.

Когда начался треск и проседание крыши, почти сотня людей успела выскочить из здания. Незначительные травмы получили двое.

Полиция начала расследование. Предположительно, крыша не выдержала веса снега из-за ошибок во время строительства, спорткомплекс открыли недавно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области в двухэтажном доме обвалилась крыша.