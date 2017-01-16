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Во время соревнований в Чехии обрушилась крыша спорткомплекса (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/27_main.1484556563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/27_tn.1484556563.jpg Мир Людям чудом удалось спастись, но без пострадавших не обошлось

Во время соревнований в Чехии обрушилась крыша спорткомплекса (видео)

Сегодня, 10:48

Людям чудом удалось спастись, но без пострадавших не обошлось


В чешском городе Ческа-Тршебова обрушилась крыша спорткомплекса, где в тот момент проходили соревнования по флорболу среди подростков, передает CZnews.

Когда начался треск и проседание крыши, почти сотня людей успела выскочить из здания. Незначительные травмы получили двое.

Полиция начала расследование. Предположительно, крыша не выдержала веса снега из-за ошибок во время строительства, спорткомплекс открыли недавно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области в двухэтажном доме обвалилась крыша.
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