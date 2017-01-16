Во время соревнований в Чехии обрушилась крыша спорткомплекса (видео)
Людям чудом удалось спастись, но без пострадавших не обошлось
В чешском городе Ческа-Тршебова обрушилась крыша спорткомплекса, где в тот момент проходили соревнования по флорболу среди подростков, передает CZnews.
Когда начался треск и проседание крыши, почти сотня людей успела выскочить из здания. Незначительные травмы получили двое.
Полиция начала расследование. Предположительно, крыша не выдержала веса снега из-за ошибок во время строительства, спорткомплекс открыли недавно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области в двухэтажном доме обвалилась крыша.
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