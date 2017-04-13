Встреча Лаврова с Тиллерсоном: все подробности переговоров

Россия и США рассчитывают, что переговоры по разоружению возобновятся и будут проходить прагматично

Россия подтвердила нацеленность на снятие проблем в отношениях с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, – передает ТАСС.

"Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы, – сказал Лавров. – Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены".

Обстоятельные переговоры

Лавров назвал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обстоятельными и откровенными. "Мы провели переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, только что состоялась продолжительная, более двух часов, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что попытки помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона и обострить конфронтацию недальновидны. "Мы видим попытки помешать сотрудничеству России и США, обострить конфронтацию, – отметил он. – Это недальновидный подход".

Сокращение вооружений

Россия и США рассчитывают, что переговоры по разоружению возобновятся и будут проходить прагматично.

"Мы отметили особую ответственность РФ и США за положение дел в сфере военно-политической безопасности и в региональном, и в глобальном разрезе, – отметил он. – Сверили часы относительно хода выполнения тех договоров о стратегической стабильности, о сокращении вооружений, которые действуют между нашими странами, договорились преодолеть некоторую паузу, которая в этих процессах сложилась по объективным причинам в связи со сменой команды в Белом доме. Рассчитываем, что контакты по рассмотрению хода нашего взаимодействия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут возобновлены и будут проходить по-деловому, прагматично, с прицелом на четкое выполнение того, о чем мы договорились".

Минские договоренности

Россия почувствовала готовность США продолжать контакты с Москвой по вопросу реализации минских договоренностей. По словам Лаврова, на встрече затрагивался кризис на Украине. "У нас единая позиция, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", – отметил он.

"Мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к "четверке", работающей в рамках нормандского формата (Россия, Украина, ФРГ, Франция – прим. ТАСС). Почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей", – подчеркнул министр.

"Будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы", – заверил глава МИД РФ.

Киберпреступность

Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с США в борьбе с преступлениями в киберпространстве. "Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве, – сказал Лавров. – У нас этот интерес не только сохраняется, но и в полной мере актуален, и мы предложили возобновить контакты как по линии специальных представителей администрации США и российского президента, так и по линии соответствующих ведомств. Мы почувствовали, что на этот раз, может быть, результат этих усилий приведет к созданию какого-то канала".

Лавров напомнил, что еще в октябре 2015 года Россия предложила администрации Обамы наладить сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью. "Мы предложили наладить взаимодействие, провести специальные контакты по линии компетентных ведомств, создать двусторонний механизм, который в режиме реального времени обменивался бы информацией о том, где, кто и как пытается нарушать имеющиеся международно-правовые и национальные нормы России и США. Администрация Обамы отказалась от этого предложения, да и попросту никак не отреагировала", – отметил он.

Меморандум по Сирии

Как отметил Лавров, Путин подтвердил готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

"Действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии было российской стороной приостановлено, – напомнил министр. – Сегодня президент РФ подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещены в РФ).

Меморандум был разработан в октябре 2015 года. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США. В его рамках между двумя странами были налажены каналы круглосуточной оперативной связи, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа запустил 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.