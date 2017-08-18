Число жертв наводнений на востоке Индии резко возросло

18 Августа 2017, 18:38

Более 400 тысяч человек в были эвакуированы, тысячи домов и зданий разрушены

Фото: AFP
Фото: AFP

Число жертв наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 119, сообщает издание Telangana Today со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 41 жертве в регионе.

По данным издания, более 400 тысяч человек в регионе были эвакуированы, тысячи домов и зданий разрушены. Местные власти организовали более тысяч укрытий для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

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Напомним, сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели.

На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.
Бангладеш, Индия, жертвы, стихия, наводнения
Источник:

РИА Новости

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