Северная Корея отправляла химическое оружие в Сирию – Reuters

За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила о перехвате поставок по химическому оружию из Северной Кореи (КНДР) в Сирию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на секретный доклад ООН.

"За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии, ответственному за госпрограмму о химическом оружии", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в докладе не было дано подробных сведений о том, когда или где произошли перехваты или какие поставки были включены.

"Группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и сотрудничестве в области обычных вооружений между Сирией и КНДР", – отмечают эксперты в 37-страничном докладе.

Отмечается, что два государства-члена ООН перехватили суда, предназначенные для Сирии.

Еще одно государство-член информировало группу экспертов о том, что есть основания полагать, что товар был частью контракта KOMID с Сирией. Так, северокорейская горнодобывающая торговая фирма KOMID в черный список Совбеза ООН была внесена еще в 2009 году. Специалисты тогда описывали KOMID как пхеньянского ключевого поставщика оружия и экспортера оборудования, связанного с баллистическими ракетами. В марте прошлого года Совбез ООН также включил в свой черный список 2 представителей KOMID в Сирии. Перехватить эти поставки, по информации экспертов, удалось потому, что "получателями грузов были подставные сирийские организации от ЕС и США".

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Товары они должны были поставить Сирийскому научно-исследовательскому центру, который прежде был замечен группой специалистов ООН в сотрудничестве с KOMID при "передачах запрещенных предметов".

Ранее сообщалось, что Северная Корея меняет пути поставок полезных ископаемых в другие государства: вместо Китая экспорт из КНДР теперь идет в страны Юго-Восточной Азии.