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ФОТОФАКТ. Йог шокировал пассажиров гонконгского метро http://www.segodnya.ua/img/article/7820/42_main.1482409404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/42_tn.1482409404.jpg Мир Мужчина часто ездит в метро и не упускает случая продемонстрировать свое мастерство

ФОТОФАКТ. Йог шокировал пассажиров гонконгского метро

Сегодня, 14:21

Мужчина часто ездит в метро и не упускает случая продемонстрировать свое мастерство

Мужчина скрутился в метро. Фото:
Мужчина скрутился в метро. Фото:

Пассажиры гонконгского метро пришли в шок, увидев, как один из соседей по вагону сидит, закинув ногу за спину. Фотографии мужчины с удивительной растяжкой разлетелись по сети. Многие отметили, что видели этого "йога" в поездах, однако его имя и мотивация до сих пор неизвестны, сообщает Mashable.

Менее чем за сутки снимок разлетелся по сети, набрав почти 4 тысячи лайков и более тысячи репостов.

В комментариях к исходной публикации жители Гонконга начали публиковать другие фото загадочного йога. Как выяснилось, он часто ездит в метро и не упускает случая продемонстрировать пассажирам свое мастерство.

Однако пока неизвестно, тот же самый это мужчина или нет, однако одеты оба йога одинаково. Ни один пассажир не осмелился подойти к загадочному человеку и спросить, почему он принимает странные позы в общественном транспорте.

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Ранее сообщалось, что в Британии набирает популярность йога "под шофе".
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Источник:

Вести.Ru

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