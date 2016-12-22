ФОТОФАКТ. Йог шокировал пассажиров гонконгского метро

Мужчина часто ездит в метро и не упускает случая продемонстрировать свое мастерство

Пассажиры гонконгского метро пришли в шок, увидев, как один из соседей по вагону сидит, закинув ногу за спину. Фотографии мужчины с удивительной растяжкой разлетелись по сети. Многие отметили, что видели этого "йога" в поездах, однако его имя и мотивация до сих пор неизвестны, сообщает Mashable.

Менее чем за сутки снимок разлетелся по сети, набрав почти 4 тысячи лайков и более тысячи репостов.

В комментариях к исходной публикации жители Гонконга начали публиковать другие фото загадочного йога. Как выяснилось, он часто ездит в метро и не упускает случая продемонстрировать пассажирам свое мастерство.

Однако пока неизвестно, тот же самый это мужчина или нет, однако одеты оба йога одинаково. Ни один пассажир не осмелился подойти к загадочному человеку и спросить, почему он принимает странные позы в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Британии набирает популярность йога "под шофе".