Задержан один из организаторов теракта в Петербурге

В данный момент устанавливается его роль в организации кровавого преступления

Один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга задержан в Подмосковье. Это 26-летний выходец из Средней Азии Аброр Азимов.

Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет России.

Сотрудники ФСБ изъяли у Аброра Азимова боевой пистолет с несколькими патронами в магазине, мобильный телефон, коробка от него и зарядное устройство. Аброр Азимов признался, что знает, почему задержан оперативниками ФСБ.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ России говорится, что Азимов лично осуществлял подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.

Еще одна несработавшая бомба была обнаружена на станции "Площадь Восстания". Бомба была обезврежена.

Позже прошел ряд арестов членов конспиративных ячеек, причастных к организации взрыва. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге, двое в Московской области.