ДТП с автобусом украинцев в Польше: стало известно о состоянии пострадавших

Пассажиры, которым не нужна медицинская помощь, уже отправились в Украину

Один из пострадавших в результате ДТП в Польше украинцев находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Дипломат подтвердил гибель трех граждан Украины в этой аварии. В автобусе на момент трагедии находился 51 украинец. Ранее польские СМИ сообщали, что в попавшем в ДТП автобусе находились 54 украинца.

"Действительно, подтверждаются трое погибших. 37 в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у тридцати шести – состояние средней тяжести, стабильное", – заявил Погорельцев.

В частности, украинцы были госпитализированы в медицинские учреждения в Перемышле, Ярославе, Леске, Бжозове, Саноке и Устриках Дольных. По его словам те, кто не нуждается в медпомощи, уже направились в Украину.

"Остальные уже возвращается в Украину. Уже есть автобус на месте в Перемышле", – сказал дипломат.

Украинский консул работает и оказывает максимальное содействие пострадавшим украинцам.

"Консул Украины – на месте. Во взаимодействии с полицией и врачами медучреждений, в которые госпитализированы пострадавшие, принимает меры по организации оказания помощи пострадавшим", – сказал Погорельцев.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

Польские СМИ также уточняли, что водитель автобуса, попавшего в Польше в ДТП, задержан.