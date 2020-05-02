Мошенники в Сети: киберполицейские рассказали, сколько преступников обнаружили в интернете

От деятельности преступников пострадали около тысячи человек

В Украине выявили сеть мошенников, от которых пострадали около тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

"Полицейские установили, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн", – рассказали в пресс-службе Киберполиции в Facebook.

Там уточнили, что всего провели 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

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В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что следователи полиции Киева направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы мошенников, которые завладели более миллионом гривен киевлян.

Напомним, после введения в Украине карантина люди массово ушли в интернет, в связи с чем активизировались и мошенники. Об этом среди прочего шла речь на совещании в Офисе президента под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, насколько бдительными должны быть украинцы:

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