Под Киевом мужчина пытался продать комплектующие к штурмовику Су-25

При обысках у мужчины нашли запчастей на более 1 миллион долларов США

Фото: Добрев

В Узине задержан мужчина, который пытался сбыть товары военного назначения, в частности, комплектующие к истребителю Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"При попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю Су-25) разоблачен житель города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъяты запасные части к военной технике на более 1 миллион долларов США, похищенные из воинских частей", – говорится в сообщении.

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Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в феврале Верховная Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере. В первую очередь создание следственной комиссии было инициировано из-за коррупции в "Укроборонпроме". Журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын уже экс-заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. Позже пятый президент (2014-2019 гг.) Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа.

Также сообщалось, что военные закупки для армии частично рассекретят.

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