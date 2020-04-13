Полицейские поймали еще одного поджигателя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Полицейские поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в соцсетях.

"Сегодня, 13 апреля, около 14:00 произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС. Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель", – говорится в сообщении в Facebook.

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По информации полиции, мужчина дома сжигал мусор, потом остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Из-за этого произошло возгорание сухостоя.

"Когда мужчина вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше", – добавили в полиции.

После этого сильный ветер опрокинул огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Такие действия предусматривают начало уголовного производства по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что другому поджигателю леса в Чернобыльской зоне вручили подозрение в преступлении.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне, где начались масштабные пожары.

Все подробности в спецтеме Пожары в Зоне отчуждения

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