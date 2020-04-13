Общество должно знать правду: Зеленский следит за ситуацией в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне, где начались масштабные пожары.

"Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушает информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", – говорится в сообщении в Telegram.

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Напомним, что в МВД сообщили о ликвидации пожара на территории одного из лесничеств в Чернобыле. Но в Корогодском, Денисовицком, Дитятском и Паришевском лесничествах ликвидация огня продолжается.

Заметим, что заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко успокоил украинцев и уверяет, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где продолжают бушевать масштабные лесные пожары, сейчас полностью безопасно.

Ранее мы собрали информацию о том, что нужно знать о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения, где спасатели до сих пор так и не могут погасить пламя.

Все подробности в спецтеме Пожары в Зоне отчуждения

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