Поджигателю леса в Чернобыльской зоне вручили подозрение

Правоохранители вручили подозрение мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

27-летнего ранее судимого жителя села Раговка подозревают в совершении преступления в соответствии с частью 1 статьи 245 УК (уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

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Между тем, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по состоянию на утро 8 апреля, горение наблюдается в двух очагах.

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом 7 апреля он снова повысился и в большинстве районов столицы показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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