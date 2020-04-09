Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Поджигателю леса в Чернобыльской зоне вручили подозрение

9 апреля, 01:20

Елена Вус

Подозреваемому изберут меру пресечения

Правоохранители вручили подозрение мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

27-летнего ранее судимого жителя села Раговка подозревают в совершении преступления в соответствии с частью 1 статьи 245 УК (уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Реклама

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

В тренде
У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Между тем, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по состоянию на утро 8 апреля, горение наблюдается в двух очагах.

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом 7 апреля он снова повысился и в большинстве районов столицы показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Чернобыль поджигатель зона отчуждения пожар лесные пожары подозрение чернобыльская зона

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
В Киеве из обсервации в отеле
В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали несколько человекПроисшествия
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушка
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушкаПроисшествия
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале марта
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале мартаПроисшествия
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандалами
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандаламиПроисшествия
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...