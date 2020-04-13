Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать

Спасатели до сих пор так и не смогли погасить пламя

За тревожными новостями о коронавирусе отошли на второй план не менее тревожные вести о лесных пожарах, которые бушуют в Чернобыльской зоне вот уже почти полторы недели – причем на расстоянии всего лишь 70 километров от Чернобыльской АЭС. Кто виноват в возгорании, как продвигается борьба спасателей с огнем и какой уровень радиационной загрязненности, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как горел Чернобыльский лес

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался еще 4 апреля. Когда ГСЧС сообщили об этом, горело два десятка гектаров.

"Около 13:22 в ГСЧС поступила информация о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров", – говорилось в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.

По словам спасателей, трудности тушения заключались в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Но при этом угрозы населенным пунктам якобы не было.

За двое последующих суток спасателям удалось потушить один очаг пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Но по состоянию на 6 апреля пожар продолжался еще на 20 га территории, сообщила руководитель пресс-службы ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

"Удалось потушить один очаг, как вы сказали, тот, что вблизи села Раговка, там, где 5 га. Этот очаг пожара полностью ликвидирован. На данный момент остается очаг тот, что 20 га. Там распространения огня уже нет, пожар локализирован, но на данный момент есть очаги пожара, которые еще не удалось ликвидировать", - сказала Рубан.

Видео: ГСЧС

По ее словам, 20 га – это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживают спасатели, и те, которые не потушены с прошлых суток.

Укротить огонь на самом деле оказалось не так и легко.К утру 12 апреля авиация сбросила на очаги огня уже 250 тонн воды, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", – говорилось в сообщении.

На тот момент в Чернобыле горел травяной настил и лесная подстилка, но уже отдельными очагами. Пламя гасили 353 человека и 89 единиц техники.

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"Из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов – 250 т воды)", – добавили в ГСЧС.

Видео: Reuters

Радиационный фон в норме

Как ни странно, состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС оставалось все это время в пределах нормы, что показали проведенные замеры в эпицентре происходящих пожаров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я трое суток пробыл непосредственно в Зоне отчуждения вместе со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая делала все замеры от Житомирской до Киевской области. Состояние радиационного загрязнения в норме. Если говорить на научном языке, в среднем 11-14 микрозивертов. Вы можете выходить на улицу, конечно, в соответствии с правилами карантина, открывать окна. А мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы постоянно сообщать об изменениях", – отметил эксперт.

Между тем, по прогнозам специалистов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, потоки потенциально загрязненного воздуха из зоны отчуждения, где продолжаются пожары, будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через сам Киев. Людям не стоит волноваться, говорят ученые.

Там также отметили, что очаги пожара все еще наблюдаются в Денисовицком, Котовском и Когородском лесничествах Зоны отчуждения.

Поджог Чернобыльский лес "ради забавы"

Полиция Киевской области установила виновника пожара еще 6 апреля, и уже 9-го правоохранители вручили подозрение мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС.27-летнего ранее судимого жителя села Раговка подозревают в совершении преступления в соответствии с частью 1 статьи 245 УК (уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

"Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинулся дальше и он уже не смог справиться и потушить костер. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", – говорилось в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Мировые СМИ не остались равнодушными

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения привлек внимание практически всех мировых СМИ. Впрочем, учитывая опасность, которую несут выбросы при горении леса с осевшими на нем радиационными частицами, ничего странного в этом нет. Отреагировали по всему миру: в США (CNN, Time, ABC), Европе (Euronews, Independent, Guardian, Le Parisien, Spiegel, Deutsche Welle) и других уголках мира (CBC, Канада; ynet Израиль).

Иностранные журналисты преимущественно цитируют временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, который сообщил о повышенной радиации в центре пожара.

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