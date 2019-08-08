После штурма дома Атамбаева шесть сотрудников кыргызского спецназа стали заложниками

/ Фото: AFP

После штурма дома экс-президента Атамбаева Кыргызстана Алмазбека шесть сотрудников кыргызского спецназа стали фактически заложниками.

/ Фото: 24.kg

После штурма дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева внутри остались шесть сотрудников спецназа. По словам сторонницы бывшего главы государства Асель Кодурановой, местные жители категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований: подключить электричество в селе Кой-Таш, отключенное перед штурмом, и восстановить телефонную связь и интернет.

Напомним, что в Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева.

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Ранее сообщалось, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъезде к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к его дому.

Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться. Был ранен в грудь сотрудник спецназа, которому пуля пробила бронежилет. В ходе штурма пострадали 36 человек.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

Также стало известно, что действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Также он созвал Совет безопасности страны.

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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