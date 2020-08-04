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Не могла себе позволить эмоции: заложница рассказала о пережитом во время захвата банка в Киеве

4 августа, 17:38

Игорь Серов Игорь Серов

По возвращении домой Наталье пришлось принять успокоительное

Заложница киевского террориста Каримова, руководитель отделения одного из банков в центре столицы Наталья Чучупак рассказала сайту "Сегодня" о том, как пережила стресс после событий и как обезопасила свою маму от переживаний.

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Наталья рассказывала на брифинге журналистам, что вчера после всех события и задержания Каримова она, скорее всего, находилась в состоянии аффекта. Но уже сегодня осознала, насколько вероятной могла быть опасность и угроза жизни.

"Родители вчера в то время не смотрели телевизор. Когда уже все завершилось, я сказала своей маме, что я жива, со мной все хорошо, и все, не нужно спрашивать о другом", – рассказала Наталья.

К этому Наталья добавила, что осознание того, что же с ней произошло, пришло уже дома: "Когда я пришла домой, около 23, осталась одна в том месте, где мне комфортно, то уже начали проявляться эмоции, которые я не могла себе позволить в течение всего дня. Мне пришлось принять несколько успокоительных препаратов".

Напомним, ранее Наталья Чучупак подробно рассказала, как ей удалось помочь правоохранителям установить личность "террориста".

Как сообщалось, 3 августа около полудня "террорист" Сухроб Каримов в центре Киева захватил отделение банка, удерживал заложницу и заявил, что нужно арестовать всех политиков и судей.

Вскоре после захвата банка "террористом" стали известны подробности о его личности. По данным МВД, с 1998 года он состоял на психоневрологическом учете, диагноз ему поставили в 10-летнем возрасте.

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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Киев полиция заложница освобождение спецоперация

Источник: Сегодня

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