Бензин начал дешеветь, а автогазу обещают подорожание: где дешевле заправиться

/ Фото: Pixabay

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В Украине начал дешеветь бензин. Правда, цены за минувшую неделю снизились только в трех областях и не намного – на 2-7 коп./л. Цены на дизтопливо "замерзли", не изменившись, по данным мониторинга аналитиков рынка нефтепродуктов, ни на копейку. А вот автомобильный газ после недавнего снижения цен вновь подорожал. О ситуации на топливном рынке нам рассказали аналитики топливного рынка директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Как видно из таблицы, за неделю цены на бензин и дизтопливо не изменились совсем в пятерках регионов, где оно самое дорогое и самое дешевое. Но литр бензина А-92 и А-95 стал стоить меньше на 7 копеек в Житомирской области (теперь цена соответственно 27,39 и 28,39 грн/л) и на 2 копейки – во Львовской (28,17 и 29,22 грн/л) и Винницкой областях (27,81 и 28,87 грн/л). А вот автогаз пошел вверх, хотя не отыграл удешевление за две последние недели – тогда, напомним, средняя цена по Украине была 11,69 грн/л, сейчас – 11,50 грн/л.

Очевидно, что разница в цене между самым дорогим и самым дешевым топливом сохранилась: по А-92 это 10% (2,4 грн/л), по А-95 (7,7%, или 2,15 грн/л) и по дизелю (7,6%, или 2,07 грн/л). По автогазу максимальная разница в цене уменьшилась с 90 коп./л до 86 коп./л , но в процентах это те же 8,4%, что и были.

Что может измениться за будущую неделю

Эксперты обещают, что цены на бензин и дизтопливо пока останутся стабильными, а вот газ может подорожать. Одним из факторов, влияющих на цену бензина, они называют курс доллара.

Сергей Куюн говорит, что рынок нефтепродуктов погружается в "мертвый" сезон, прежде всего это касается дизтоплива, так как основной потребитель "дизеля" – агросектор – закончил полевые работы. Поэтому и цены на заправках на светлые нефтепродукты в ближайшую неделю меняться не будут. Изменение цен по автогазу Куюн охарактеризовал как "рабочее", и, по его прогнозам, они и в дальнейшем продолжат колебаться вверх-вниз в пределах 10 коп./л.

"На рынках бензина и дизтоплива сейчас постоянно имеется неснижаемый 2-3-недельный запас, поэтому там и нет колебаний розничных цен, – разъяснил эксперт. – А на рынке газа запас топлива в лучшем случае недельный, так как мощной инфраструктуры для хранения газа нет, доминируют небольшие игроки, работающие с колес, поэтому и цены немного меняются даже в течение недели. Доля брендовых операторов на этом рынке незначительная и не играет определяющей роли".

Геннадий Рябцев также подтверждает, что на розничном рынке бензина и дизтоплива почти ничего происходит, потому что не меняются факторы, формирующие розничные цены: это стабильная стоимость нефтепродуктов на границе Украины и достаточно крепкая гривня, курс которой колеблется не более чем на 1-1,5%.

"Поэтому неудивительно, что и бензин, и дизтопливо не дорожают и не дешевеют, для лояльных клиентов по-прежнему действуют различные системы скидок, хотя их прозрачность оставляет желать лучшего, – отметил Рябцев. – Что касается автогаза, то он может еще прибавить в стоимости из-за того, что с наступлением холодов вырос спрос на сжиженный газ внутри страны у одного из наших основных поставщиков – это Польша. Зимой поляки его традиционно используют в газовых котлах для обогрева жилищ, вместо природного газа, так получается дешевле".

Рябцев уточнил, что сейчас автогаз стоит у нас дешево даже для зимнего сезона, поэтому возможен дальнейший плавный рост цен. И чем холоднее будет в Европе, тем цены на сжиженный газ в Украине будут выше.

Кстати, год назад, по данным "А-95", средняя цена газа в Украине по состоянию на 19 ноября была 16,36 грн/л, сейчас почти на 5 грн/л или на 30% меньше. Поэтому, увы, но потенциал для роста цен на автогаз есть, даже несмотря на то, что его сдерживает крепкая гривня, курс которой год назад был 27,75 грн/$, а сейчас 24,22 грн/$, или на 13% ниже.

Если не хотите зависеть от цен на бензин, дизтопливо или автомобильный газ, возможна альтернатива – электромобиль. Впрочем, у таких машин тоже есть проблемы и довольно забавные. Какие именно – смотрите в сюжете:

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