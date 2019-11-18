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Мороз и солнце: синоптики рассказали о погоде до конца недели

18 ноября, 15:58

К выходным в Украине похолодает и по всей территории будут заморозки

/ Фото: Pixabay

Со средины текущей недели осеннее тепло уйдет практически со всей территории Украины, осенние дожди немного заденут западные регионы страны, но к выходным на всей территории страну уже установится морозная погода, хотя будет и солнечно. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 19 ноября, в Украине еще удержится относительно теплая погода. Теплее всего будет на западе страны – там местами до +14 тепла. На востоке Украины до +7. На севере в центре и на юге страны – от +8 до +11. Дождей не прогнозируют.

В среду, 20 ноября, температура начнет снижаться и на всей территории страны в целом похолодает на 3-5 градусов. На западе будет до +10-12, в центре и на юге до +7, а на восток страны придут заморозки от 0 до -1 мороза.

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В четверг, 21 ноября, на запад страны придут дожди вместе со снижением температуры еще на пару градусов. На остальной территории будет сухо, но заморозки и ночные морозы закрепятся на уровне от -1 до -6.

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В пятницу, 22 ноября, заморозки придут и на запад страны. В целом на всей территории Украины температура сохранится в пределах нуля, иногда повышаясь и понижаясь на 1-2 градуса ниже или выше нуля. Но вот на востоке страны ночью будут настоящие морозы др -6-8. Осадков не предвидится.

В субботу, 23 ноября, погода будет схожа с предыдущим днем. Облачность и ночные морозы до -4-6, днем около нуля с колебаниями от -2 мороза до +2 тепла. Осадков не обещают.

До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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Источник: Сегодня

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