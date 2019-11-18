Электромобили завоевывают Украину: в чем их главные достоинства и недостатки

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Все больше украинцев, желающих купить или обновить свой автотранспорт, выбирают электромобили. Об этом шла речь на проходящей в Киеве ежегодной конференции Petroleum Ukraine-2019. По словам экспертов авторынка, это мировая тенденция, хотя процент е-машин пока небольшой. Но темпы роста впечатляют – десятки процентов ежегодно. Чем выгодны такие машины, какие у них недостатки и какие перспективы развития у нас рынка электромобилей, выяснили журналисты сайта "Сегодня".

Где больше ездят на электрокарах

Как рассказал глава первой украинской сети электрозаправочных станций ТОКА Стефан Благовисный, эра электромобилей в мире по-настоящему началась в 2005 году. Тогда была продана тысяча таких машин, причем в основном гибриды, то есть имеющие и бензиновый, и электрический двигатель. Ныне больше востребованы "чистые" электромобили. В 2010 году по дорогам планеты ездило уже 300 тыс. штук е-машин, в 2016-м – 800 тыс., в 2017-м – 1,3 млн, в 2018-м – 2,1 млн. Это 2,2% общего количества всех проданных автомобилей, то есть темпы прироста составили более 50% в год.

Сейчас в мире 7,9 млн электрокаров, но с каждым днем их становится все больше. Эксперты выделяют три главных региона распространения: Европа и США примерно по 2 млн шт., Китай – 4 млн. По оптимистическим прогнозам производителей электрокаров, через 10 лет в мире будет 120 млн таких машин или в 15 раз больше, чем сейчас. Из них в Китае – 74 млн шт. (рост в 18,5 раз), в Европе – 28 млн шт. (рост в 14 раз), в США – 18 млн (рост в 9 раз).

Украина: темпы роста зашкаливают

Украинцы все активнее пересаживаются на электрокары. Украина по темпам прироста электромобилей занимает шестое место в Европе. Если в 2010 году эти машины были в нашей стране редкостью, всего 1000 шт., из них чистых электрокаров – 270, то в 2018 году их было уже 30 тыс., в том числе 15,5 тыс. – чистые электромобили. В основном это бюджетные подержанные Nissan Leaf из США (85%), средний возраст которых четыре года.

Хотя это менее 0,5% всех легковушек в Украине (всего их у нас около 7 млн), но темпы роста впечатляют – за девять лет в 30 раз. Если так пойдет дальше, то к 2030 году у нас в стране будет почти миллион электрокаров или около 15%. Впрочем, оценки экспертов этого рынка более сдержанны: 37 тыс. шт. к концу этого года и 246 тыс. шт. в 2024 году.

Чем электрокары лучше

Чем привлекают покупателей продавцы электромобилей?

Главных козыря четыре:

экологичность , так как нет вредных выбросов двигателя;

, так как нет вредных выбросов двигателя; безопасность по причине отсутствия легковоспламеняющегося топлива;

по причине отсутствия легковоспламеняющегося топлива; долговечность плюс дешевое техобслуживание, которое при правильной эксплуатации надо проводить вдвое реже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания;

плюс дешевое техобслуживание, которое при правильной эксплуатации надо проводить вдвое реже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания; дешевизна эксплуатации, так как "ток" намного дешевле нефтепродуктов.

Подсчитано, что в Украине средняя стоимость топлива на 100 км пробега для электрокаров составляет 33 грн, для авто на бензине – 275 грн, на "дизеле" и автогазе – 158 грн.

Также многие государства для стимулирования покупателей возвращают им часть стоимости, так как пока электромобили дороговаты даже для европейцев и американцев – в среднем 30-40 тыс. долларов и более. В Украине после отмены НДС на электромобили, подержанный "Nissan Leaf" можно купить за 10 тыс. долларов. Для сравнения: новая китайская Cherry Tigo 2 с двигателем внутреннего сгорания стоит 11 тыс. долларов.

Недостатки тоже есть

Главный – отсутствие достаточного количества зарядных электростанций (ЗЭС), хотя этот вопрос в последнее время стал менее острым. Зарядиться, кстати, можно и от обычной розетки, но ждать придется 8-10 часов и более.

Вторая проблема вытекает из первой: если у вас нет своего гаража или вы живете в многоэтажке, то зарядиться "от розетки" проблематично. Оставлять на ночь возле дома неохраняемый автомобиль, подключенный к электросети, небезопасно – могут угнать или обворовать. На открытых паркингах может не быть технической возможности для подзарядки.

Третье – эксплуатация аккумулятора в морозы. Если машина ночевала в не отапливаемом гараже или подземном паркинге, то емкость батареи за морозную ночь может упасть в разы, особенно, если батарея не новая. Рассчитать при этом величину пробега невозможно и есть опасность заглохнуть в любой момент. Буксировка электромобиля запрещена во избежание поломки тягового электродвигателя, поэтому без вызова эвакуатора не обойтись (услуги стоят от 15 грн/км, но оплатить надо минимум 5 км плюс 300-350 грн за вызов).

Четвертое – учитывая, что ЗЭС на автотрассах вне городов еще немного, электромобили по сути пока являются городским транспортом и больше подходят для тех, кто использует их в крупных городах. Там и ежедневный пробег в пределах емкости аккумулятора ненового электрокара (до 100 км), и с подзарядкой нет проблем.

Перспективы и прогнозы

Эксперты оптимистичны: по их прогнозам, рынок электромобилей и инфраструктуры для них продолжит развиваться быстрыми темпами. Специализированных ЗЭС пока немного, хотя их становится все больше. В частности, по данным специалистов, в Украине сейчас одновременно могут зарядиться около 4000 электрокаров (на одной ЗЭС обычно 2-3 "розетки"). В основном такие станции расположены в крупных городах, но есть и на наиболее оживленных направлениях. Стоимость одного кВт∙ч на "медленной" ЗЭС в Украине (1-2 часа на зарядку) – 4,3-5,99 грн., на "быстрой" (до 30 минут) ЗЭС – до 9 грн. Многие брендовые сети по продаже нефтепродуктов уже имеют ЗЭС на большинстве своих автозаправочных комплексов.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко сообщил нам, что в этом году электромобилей продано на 50% больше, чем в прошлом году, или свыше 5500 штук. Параллельно растет и количество ЗЭС, так как увеличивается спрос на них.

"Еще год назад электрокары покупали в основном в качестве второго автомобиля. То есть это люди, у которых уже есть бензиновый автомобиль для поездок по Украине, живущие в частном доме или имеющие гараж, чтобы на ночь поставить электрокар на зарядку. Сейчас такие машины все больше востребованы в частном бизнесе и у физлиц из-за своей экономичности", – говорит Олег Назаренко.

Подытожив, можно сказать следующее:

Рынок электромобилей в Украине и сервис-инфраструктура для них будут в ближайшие годы расширяться.

Пока, несмотря на протекционистские меры со стороны государства, новые электрокары стоят дорого для большинства украинцев. Например, новый электрический BMW i3s стоит почти 1 млн гривен, как и бензиновый BMW 1-й серии: 5-дверный хэтчбэк с 1,5 литровым двигателем. А сопоставимый с ним Nissan Qashqai обойдется в 460 тыс. грн. Кстати, новый "Nissan Leaf" – стоит примерно столько же. То есть пока цены не в пользу новинки. А если сравнивать с б/у автомобилями, разница в пользу традиционных машин получается еще больше.

На сдерживание потребительского спроса среди частных лиц по-прежнему будут влиять проблемы с зарядкой электрокаров, так как большинство владельцев лишено возможности заряжать их ночью.

В ближайшие год-два электрокары из-за их дешевизны в эксплуатации и обслуживании будут покупать, прежде всего, бизнес-структуры, у которых, в отличие от физлиц, нет проблем с зарядкой, хранением и ремонтом.

Напомним, что с 1 июля в странах ЕС начали действовать новые правила, согласно которым электромобили заставят "рычать". Подробности – в сюжете:

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