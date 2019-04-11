Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Сколько новых авто "прописались" в Украине: названы регионы-лидеры

Сегодня, 19:44

"Укравтопром" подвел итоги первого квартала 2019 года

Фото: Pixabay

Украинцы в январе-марте 2019 года зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве.

Об этом 11 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Крупнейшим региональным рынком в Украине традиционно остается Киев, "прописку" в котором по итогам первых трех месяцев 2019 года получила треть реализованных в стране новых легковых машин", – сказано в сообщении.

На втором месте расположилась Днепропетровская область (7,2% рынка новых легковых авто), а на третьем – Киевская область (7%).

Харьковская и Одесская области заняли четвертое и пятое места – 6,9% и 6% соответственно.

При этом, по данным"Укравтопрома", бестселлером национального рынка по итогам первого квартала этого года стал кроссовер KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 1169 покупателей.

Вторым по количеству реализованных стал автомобиль Renault Duster (1151 шт.), а третьим – Toyota Rav-4 (793 шт.).

Напомним, по данным "Укравтопрома", автомобильный парк Украины за январь-февраль 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

Самым популярным среди новых автомобилей в январе-феврале этого года стал Renault Duster, а в марте – KIA Sportage.

В апреле в Украине открыли первый участок бетонной дороги:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег авто, автомобили, автомобиль, продажи, укравтопром

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько новых авто "прописались" в Украине: названы регионы-лидеры". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине падает автопром: выросло только производство автобусов

Вчера, 14:33

Производство легковых и грузовых авто снизилось в марте

В Украине набирает обороты спрос на электрокары: назван лидер

5 апреля, 18:40

Спрос на электромобили за три месяца вырос на 71%

В Украине сократился спрос на новые коммерческие авто

2 апреля, 19:17

Лидером продаж среди коммерческих авто по итогам марта стал Fiat

Европарламент объявил "войну" выхлопным газам

29 марта, 14:34

"Норму" будут рассчитывать как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Имена, которые сулят трудности твоему ребенку

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Приватбанк: люди нам врут и остаются без денег

Известный нардеп впервые стала мамой

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров