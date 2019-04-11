Сколько новых авто "прописались" в Украине: названы регионы-лидеры

"Укравтопром" подвел итоги первого квартала 2019 года

Фото: Pixabay

Украинцы в январе-марте 2019 года зарегистрировали 18,3 тыс. новых легковых автомобилей, треть из которых получили "прописку" в Киеве.

Об этом 11 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Крупнейшим региональным рынком в Украине традиционно остается Киев, "прописку" в котором по итогам первых трех месяцев 2019 года получила треть реализованных в стране новых легковых машин", – сказано в сообщении.

На втором месте расположилась Днепропетровская область (7,2% рынка новых легковых авто), а на третьем – Киевская область (7%).

Харьковская и Одесская области заняли четвертое и пятое места – 6,9% и 6% соответственно.

При этом, по данным"Укравтопрома", бестселлером национального рынка по итогам первого квартала этого года стал кроссовер KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 1169 покупателей.

Вторым по количеству реализованных стал автомобиль Renault Duster (1151 шт.), а третьим – Toyota Rav-4 (793 шт.).

Напомним, по данным "Укравтопрома", автомобильный парк Украины за январь-февраль 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

Самым популярным среди новых автомобилей в январе-феврале этого года стал Renault Duster, а в марте – KIA Sportage.

В апреле в Украине открыли первый участок бетонной дороги:

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