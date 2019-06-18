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Сколько новых моделей электромобилей выйдет в 2019 году – прогноз

18 июня, 08:12

До половины всех электрокаров скупают китайцы

Фото: Pixabay

Пока украинцы скупают электромобили "секонд-хенд", мировые производители электрокаров готовят новинки.

Как прогнозируют исследователи ResearchAndMarkets, только за 2019 году на рынок "заряженных" авто выйдут 18 новых моделей различных автопроизводителей.

При этом, по подсчетам аналитиков, по итогам 2018 года в мире продали около 1,6 млн электромобилей. Это почти на 300 тысяч больше, чем в 2017-м и в 11 раз превышает показатели 2013 года.

До половины всех продаж приходятся на Китай, где только в первом полугодии прошлого года было реализовано свыше 421 тыс. электромобилей. Что интересно, половина из купленных китайцами электромобилей выпущены местными производителями.

Самым продаваемым "зеленым" авто по итогам первого полугодия 2018-го в мире, как и в Украине, стал Nissan Leaf. А вот доля Tesla в глобальных продажах пока сохраняется на уровне 17% – примерно столько же компания занимала на рынке пятью годами ранее. 

Напомним, по прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.

Как известно, в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети будет использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:


Стоит также отметить, что в Украине наблюдается дефицит скоростных зарядных станций для электромобилей.

"В Украине на 11 тысяч электромобилей сейчас приходится около тысячи зарядных станций. Но большинство зарядных станций в Украине медленные, зарядка на них измеряется часами. Кроме того, зарядные станции распределены по Украине неравномерно и в большей степени в крупных городах. Скоростных зарядок мощностью 50 кВт пока всего несколько десятков. Например, 10 скоростных зарядных станций мощностью 50 кВт используются в сети STRUM, в строительство которых компания ДТЭК инвестировала 15,5 млн грн. Скоростные станции позволяют зарядить батарею автомобиля за 15 минут на 70 км пробега", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель сети скоростных электрозарядных станций STRUM Игорь Ковалев.

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Тег модели, автопром, электрокары, электромобили, автопроизводство

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Источник:

Сегодня

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