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Украинцы скупают электромобили "секонд-хенд"

12 июня, 10:01

Названы самые популярные модели электрокаров

Фото: Pixabay

Пока автопром Украины сдает позиции, в стране набирает темпы спрос на электрокары. Так, за май 2019 года украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с 2018 годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос почти в 1,5 раза, а на коммерческие – на 43%.

"Майский рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного "секонд-хенда" и не отличался разнообразием. Основную массу составили электромобили модели Renault Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано 31 единица. Другие два авто – Nissan e-NV200", - сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые, но их было 86 единиц, а большую часть (524 ед.) составили подержанные автомобили.

Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. В прошлом месяце 329 этих авто пополнили автопарк страны. На втором месте – Tesla Model S, автомобили этой модели выбрали 53 автомобилиста. Также в майскую пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 – 46 ед.; FIAT 500е – 24 ед.; Renault Zoe – 23 ед.

Напомним, по прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.

Как известно, в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети будет использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:


Стоит также отметить, что в Украине наблюдается дефицит скоростных зарядных станций для электромобилей.

"В Украине на 11 тысяч электромобилей сейчас приходится около тысячи зарядных станций. Но большинство зарядных станций в Украине медленные, зарядка на них измеряется часами. Кроме того, зарядные станции распределены по Украине неравномерно и в большей степени в крупных городах. Скоростных зарядок мощностью 50 кВт пока всего несколько десятков. Например, 10 скоростных зарядных станций мощностью 50 кВт используются в сети STRUM, в строительство которых компания ДТЭК инвестировала 15,5 млн грн. Скоростные станции позволяют зарядить батарею автомобиля за 15 минут на 70 км пробега", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель сети скоростных электрозарядных станций STRUM Игорь Ковалев.

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Тег авто, спрос, Украина, электрокары, электромобили

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Источник:

УкрАвтопром

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